Thor: Love and Thunder, parla la controfigura di Chris Hemsworth "Difficile imitare i suoi muscoli" (Di martedì 9 febbraio 2021) La controfigura di Chris Hemswoerth in Thor: Love and Thunder ha raccontato che non è facile tenere il passo con i duri allenamenti dell'attore per il ruolo del Dio del Tuono. I duri allenamenti di Chris Hemsworth per Thor: Love & Thunder, nuovo capitolo Marvel dedicato al Dio del Tuono, stanno diventando un problema per la sua controfigura che sta faticando per arrivare ad avere gli stessi muscoli e la stessa forma fisica imponente dell'attore, che segue ormai da anni. Bobby Holland Hanton, 33 anni, ha lavorato con Chris Hemsworth fin da Thor: The Dark World nel 2013, quindi conosce bene l'attore e i suoi

