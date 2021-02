Perché Ma che colpa abbiamo noi di Carlo Verdone è il film da vedere stasera in tv

Leggi su amica

(Di martedì 9 febbraio 2021)in tv, su Cine 34 alle 21 (canale 34) c’è Ma chenoi (2003). Per molti è uno deipiù personali di. E tra questi c’è anche lui, il regista/attore/sceneggiatore romano. Ilottenne due nomination ai David di Donatello. Vinse un Nastro d’Argento (per i costumi) su tre nomination. Ma chenoi: trama Terapia di gruppo. Otto pazienti, riuniti davanti alla loro psicoanalista, si accorgono quando lei non risponde che è morta. Cosa fare? Il primo step è trovare e provare un sostituto. Gli otto, rimasti in sette, ci provano. Ma nessuno li soddisfa. Decidono quindi di fare da soli. Sarà autogestione, con incontri, a turno, a casa di ciascuno. Ma anche questa strada si rivela ...