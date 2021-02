' Ndrangheta | furti | rapine e spaccio | blitz di polizia in tutta Italia Arresti anche a Catania

NRuju : @clapotena @gaiatortora si chiama democrazia bellezza, i tuoi miti hanno fallito in tutto e per tutto, dai ministri… - gjscco : RT @ManuPalo67: #AvantiConConte #BonafedeNonSiTocca #ConteNonSiTocca #giustizia . disonesti amorali&intelettuali stanno appoggiando renz… - Greg_75_ : RT @ManuPalo67: #AvantiConConte #BonafedeNonSiTocca #ConteNonSiTocca #giustizia . disonesti amorali&intelettuali stanno appoggiando renz… - adolfoebasta : RT @ManuPalo67: #AvantiConConte #BonafedeNonSiTocca #ConteNonSiTocca #giustizia . disonesti amorali&intelettuali stanno appoggiando renz… - ManuPalo67 : #AvantiConConte #BonafedeNonSiTocca #ConteNonSiTocca #giustizia . disonesti amorali&intelettuali stanno appoggian… -

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta furti

...e rapine'. 'Infine a Lecco è stata disarticolata una organizzazione mafiosa composta da appartenenti allacalabrese operanti in Lombardia; sono 10 le catture in corso per ......e rapine. Infine a Lecco è stata disarticolata una organizzazione mafiosa composta da appartenenti alla 'calabrese operanti in Lombardia; sono 10 le catture in corso per ...La Polizia di Stato sta eseguendo 160 ordinanze di custodia cautelare in carcere in sei diverse operazioni di polizia giudiziaria [...] ...La Polizia sta eseguendo dalle prime ore dell’alba ben 160 ordinanze di custodia cautelare in carcere in 6 diverse operazioni di polizia giudiziaria sul territorio nazionale, impiegando oltre 750 uomi ...