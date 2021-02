Meteo Roma del 09-02-2021 ore 06:10 (Di martedì 9 febbraio 2021) Meteo ben ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata per lo più instabile al mattino molte nubi sui settori centro-orientali con più vicini sparse qualche apertura sulle regioni occidentali al pomeriggio fenomeni assenti con viabilità asciutto ovunque in serata attese piogge la prima sulla Liguria precipitazioni in estensione nella notte su tutto il settentrione neve in calo film sui 600-800 m al centro molte piogge al mattino specie sui settori tirrenici con Cieli irregolarmente nuvolosi al pomeriggio residue piogge tra Toscana e Lazio più asciutto sui versanti adriatici in serata non sono attese grosse variazioni peggiora nuovamente nella notte con tanti nomi diffusi tra Toscana Umbria e Lazio neve dai 1300 1400 metri a sud giornata piovosa instabile al mattino schiarite piogge su tutti i settori anche a carattere di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021)ben ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata per lo più instabile al mattino molte nubi sui settori centro-orientali con più vicini sparse qualche apertura sulle regioni occidentali al pomeriggio fenomeni assenti con viabilità asciutto ovunque in serata attese piogge la prima sulla Liguria precipitazioni in estensione nella notte su tutto il settentrione neve in calo film sui 600-800 m al centro molte piogge al mattino specie sui settori tirrenici con Cieli irregolarmente nuvolosi al pomeriggio residue piogge tra Toscana e Lazio più asciutto sui versanti adriatici in serata non sono attese grosse variazioni peggiora nuovamente nella notte con tanti nomi diffusi tra Toscana Umbria e Lazio neve dai 1300 1400 metri a sud giornata piovosa instabile al mattino schiarite piogge su tutti i settori anche a carattere di ...

