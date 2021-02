La Regione Piemonte istituisce la “Giornata vittime dell’Heysel”: sarà il 29 maggio (Di martedì 9 febbraio 2021) Giornata vittime Heysel Regione Piemonte. La Regione Piemonte ha deciso di istituire “La Giornata in memoria delle ‘vittime dell’Heysel‘: il 29 maggio di ogni anno sarà ricordata ufficialmente la terribile tragedia costata la vita a 39 tifosi prima della finale di Coppa dei Campioni del 1985 Juventus-Liverpool, a Bruxelles. “Il nostro è un gesto simbolico L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 9 febbraio 2021)Heysel. Laha deciso di istituire “Lain memoria delle ‘‘: il 29di ogni annoricordata ufficialmente la terribile tragedia costata la vita a 39 tifosi prima della finale di Coppa dei Campioni del 1985 Juventus-Liverpool, a Bruxelles. “Il nostro è un gesto simbolico L'articolo

TORINO - La Regione Piemonte ha istituito la giornata in memoria delle ' Vittime dell'Heysel ' nella data simbolo del 29 maggio di ogni anno. La giornata si propone di istituzionalizzare il ricordo della tragedia ...

