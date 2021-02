“La Regina Elisabetta ha fatto cambiare la legge che la obbligava a svelare le sue ricchezze”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nel 1973 laII hapressioni perunache l’tutte le fonti di ricchezza. L’ha scoperto e rivelato il Guardian. La sovrana britannica avrebbe occultato ai sudditi parte del suo patrimonio. L’inchiesta svela che lanegli anni Settanta avrebbepressione sul Governo britannico per modificare una bozza didel 1973 sulla trasparenza delle partecipazioni societarie. E grazie a quella modifica, scrive il quotidiano britannico, avrebbe nascosto azioni e investimenti personali almeno fino al 2011. I giornalisti David Pegg e Rob Evans avrebbero scoperto negli Archivi nazionali alcuni documenti che rivelano come Matthew Farrer, l’avvocato privato della ...

__hope0___ : La puntata di ieri segna picchi di ascolti fino a 3,8 milioni di telespettatori Momenti più seguiti: -Incontro Padr… - VanityFairIt : Motivazione ufficiale? «Per non lasciare solo baby Archie» - interistadoc_ : RT @MasterAb88: La Regina Elisabetta ha colpito ancora: 21% #AscoltiTv #gfvip - angelofavignan : RT @MasterAb88: La Regina Elisabetta ha colpito ancora: 21% #AscoltiTv #gfvip - riccardochic : RT @MasterAb88: La Regina Elisabetta ha colpito ancora: 21% #AscoltiTv #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

... con il ben 75% di preferenze rispetto alla sua adorata nonna, la(che comunque lo seguirebbe a testa alta con il 73% di gradimento). Stando al sondaggio chi risulterebbe tra i ...Leggi anche › Lacelebra i 69 anni di un regno record › Il royal look del giorno: Kate Middleton copia Meghan Markle Meghan Markle e Harry in Sudafrica guarda le foto ...Prima o poi doveva succedere: Meghan Markle sta per pubblicare un memoriale bomba sui segreti della famiglia reale.A quanto pare il membro della famiglia Reale preferito dai sudditi britannici non sarebbe più la Regina, bensì suo nipote il Principe William.