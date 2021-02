Juve, è la ventesima finale di Coppa Italia raggiunta. Nessuno meglio dei bianconeri (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Quella raggiunta pochi minuti fa grazie allo 0-0 del ritorno e al 2-1 dell’andata contro l’Inter, è la ventesima finale di Coppa Italia della storia della Juventus. Nessun club è riuscito a fare meglio nella storia della competizione, il bilancio finora è di tredici successi in diciannove finali disputate. Foto: Instagram Cristiano Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Quellapochi minuti fa grazie allo 0-0 del ritorno e al 2-1 dell’andata contro l’Inter, è ladidella storia dellantus. Nessun club è riuscito a farenella storia della competizione, il bilancio finora è di tredici successi in diciannove finali disputate. Foto: Instagram Cristiano Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

