Governo Draghi, Leu: "Resti alleanza con Pd e M5S" (Di martedì 9 febbraio 2021) Governo Draghi, Leu disponibile all'interlocuzione, ma si riserva di decidere quando il quadro sarà più chiaro mentre auspica che Resti l'alleanza con Pd e M5S. "Oggi ci siamo soffermati solo sulla parte del programma. Draghi ci ha detto e noi abbiamo detto che sarà tutto sottoposto a verifica. Ci riserviamo di fare le nostre scelte quando avremo un quadro chiaro", ha infatti spiegato la presidente del Misto del Senato Loredana De Petris di Leu al termine delle consultazioni. "Il nostro auspicio è che le tre forze dell'alleanza", Pd-M5Se Leu, "possano concordare un atteggiamento univoco sul costituendo Governo Draghi e ci riserveremo di dare una valutazione complessiva dopo le ulteriori fasi", ha poi detto Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla ...

