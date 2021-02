Governo Draghi: “Incontro costruttivo: il nostro obiettivo è che l’Italia torni protagonista in Ue” precisa Salvini (Di martedì 9 febbraio 2021) “E’ stato un Incontro molto intenso, utile, spero reciprocamente stimolante, abbiamo affrontato tante cose. Ci interessa che si faccia l’interesse italiano in Europa, con spirito europeo, questo significa no all’austerità, no a patti e vincoli del 3%, a sacrifici lacrime e sangue”. E’ parso particolarmente raggiante Matteo Salvini, al termine del secondo colloquio tenuto poco fa con il premier incaricato. Salvini: “Non abbiamo parlato di ministeri, ma di sviluppo, di economia e di lavoro” Come ha tenuto subito a precisare il leader della Lega, ”Non abbiamo parlato di ministeri, governi tecnici, politici. Abbiamo fiducia nell’idea di squadra che ha il professor Draghi. Abbiamo parlato di Europa, il nostro obiettivo è che l’Italia torni ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 febbraio 2021) “E’ stato unmolto intenso, utile, spero reciprocamente stimolante, abbiamo affrontato tante cose. Ci interessa che si faccia l’interesse italiano in Europa, con spirito europeo, questo significa no all’austerità, no a patti e vincoli del 3%, a sacrifici lacrime e sangue”. E’ parso particolarmente raggiante Matteo, al termine del secondo colloquio tenuto poco fa con il premier incaricato.: “Non abbiamo parlato di ministeri, ma di sviluppo, di economia e di lavoro” Come ha tenuto subito are il leader della Lega, ”Non abbiamo parlato di ministeri, governi tecnici, politici. Abbiamo fiducia nell’idea di squadra che ha il professor. Abbiamo parlato di Europa, ilè che...

