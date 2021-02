GF Vip, non doveva succedere: Alfonso Signorini si scusa in diretta (Di martedì 9 febbraio 2021) È stata una puntata movimentata, la 38esima del GF Vip. Ma la vera sorpresa è arrivata durante le nomination. La maggior parte dei vipponi di Alfonso Signorini hanno fatto il nome di Maria Teresa Ruta, che finisce quindi nuovamente al televoto insieme a Andrea Zenga e Samantha De Grenet. Non è certo la prima volta, anzi, ma a stupire più di tutti è stato il voto di Tommaso Zorzi che con la giornalista era molto amico fino a poco tempo fa. Ma la sua versione su Francesco Baccini, intervenuto in diretta, l’ha fatto dubitare di Maria Teresa e dopo la puntata, e la nomination, ha provato a metterla alle strette: “Ma quindi ha detto una bugia lui? Se quello che dice Francesco è diverso da quello che dici tu….”. (Continua dopo la foto) “Va bene così, io ho detto che quello che avrebbe detto Francesco lo avrei avvallato – la risposta della ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) È stata una puntata movimentata, la 38esima del GF Vip. Ma la vera sorpresa è arrivata durante le nomination. La maggior parte dei vipponi dihanno fatto il nome di Maria Teresa Ruta, che finisce quindi nuovamente al televoto insieme a Andrea Zenga e Samantha De Grenet. Non è certo la prima volta, anzi, ma a stupire più di tutti è stato il voto di Tommaso Zorzi che con la giornalista era molto amico fino a poco tempo fa. Ma la sua versione su Francesco Baccini, intervenuto in, l’ha fatto dubitare di Maria Teresa e dopo la puntata, e la nomination, ha provato a metterla alle strette: “Ma quindi ha detto una bugia lui? Se quello che dice Francesco è diverso da quello che dici tu….”. (Continua dopo la foto) “Va bene così, io ho detto che quello che avrebbe detto Francesco lo avrei avvallato – la risposta della ...

Capezzone : Lo schemino dell’intellettuale progressista (e non solo): -Fino a 3 giorni fa: elogiare la #Meloni per attaccare… - fanpage : #DayaneMello 'Restituirle questo coacervo di giudizi tossici non renderà qualcuno migliore, nemmeno se si fosse ri… - DisneyStudiosIT : Unisciti a Raya e alla sua ricerca dell'ultimo drago. Non perdere #Raya e l'ultimo drago a Marzo al cinema e dal 5… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Tommaso non vuole più dormire nella stanza blu: 'C'è Maria Teresa' - T_RIS_TE : @myunwittyself Ci sono modi e modi per far notare le cose e trovo RIDICOLO accanirsi per dei vip. Detto ciò, io no… -