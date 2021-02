Genia Fraquelli | la bella barcaiola che rinunciò a Miss Universo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 febbraio 2021) È il 10 luglio del 1955. A gennaio è nata l’Autobianchi, a febbraio è stata inaugurata la prima linea della metropolitana di Roma, ad aprile Winston Churchill si è dimesso da primo ministro inglese per l’ultima volta e a novembre andrà in onda la prima puntata di Lascia e Raddoppia con un giovanissimo Mike Bongiorno. Il 1 dicembre di quell’anno a Montgomery, Alabama, una donna nera di nome Rosa Parks, 42 anni, si rifiuterà di alzarsi dall’autobus per cedere il posto a dei bianchi. Sarà l’anno di fondazione del Partito Radicale in Italia. Alla fine dell’anno General Motors sarà la prima casa automobilistica a fatturare più di un miliardo di dollari in un anno. Da 4 giorni, Mario Scelba non è più presidente del consiglio e il direttore ed editore di Epoca si chiama Arnaldo Mondadori. Il vicedirettore è Enzo Biagi. In copertina, fotografata da Paolo Costa, una ragazza che nessuno ...