Così solido | autentico | forte Follini ricorda Franco Marini

Leggi su formiche

(Di martedì 9 febbraio 2021) In queste ore ognuno ha il suoda raccontare. Il leader della Cisl, l’erede di Donat Cattin, il segretario del Ppi, il presidente del Senato, il quasi Capo dello Stato. Frammenti sparsi di un percorso politico a cui in tanti rendono omaggio riconoscendovi una oggettiva grandezza e ritrovandovi anche un più soggettivo pezzo di sé stessi. Ma io vorrei spingere quei ricordi più indietro, e chiedo venia se per parlare diracconto anche di me. Io ho cominciato facendo il cronista sindacale al Popolo, il giornale della Dc. Seguivamo soprattutto la Cisl, che in quella stagione (74-77) era messa più o meno. Il segretario era Bruno Storti, il suo antagonista Vito Scalia. Il segretario della Dc Fanfani avversava il primo e sosteneva il secondo. Tra i due colossi c’era una minuscola correntina guidata appunto da uno ...