cronaca_news : Zaki, Salerno aderisce alla campagna Amnesty e illumina di giallo il Palazzo di città - Notiziedi_it : Zaki, Salerno aderisce alla campagna Amnesty e illumina di giallo il Palazzo di città - MarcoMeo1 : RT @rep_napoli: Zaki, Salerno aderisce alla campagna Amnesty e illumina di giallo il Palazzo di città [aggiornamento delle 09:32] https://t… - rep_napoli : Zaki, Salerno aderisce alla campagna Amnesty e illumina di giallo il Palazzo di città [aggiornamento delle 09:32] - andpellegrino : Salerno, i consiglieri: “Cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki” -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki Salerno

La Repubblica

Tutti in campo per Patrickquesta mattina a Pontecagnano Faiano. A un anno esatto dal suo arresto si è svolto in piazza Sabbato un flashmob per chiedere la liberazione del giovane ricercatore dell'università di Bologna ......dai Consiglieri di maggioranza del Comune di, volta all'inserimento, all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, del conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George, ...Stampa Salerno aderisce alla mobilitazione di Amnesty International, in occasione del primo anniversario dell’incarcerazione di Patrick Zaki, illuminando di giallo questa era il Palazzo di Città. E il ...In occasione del primo anniversario dell'incarcerazione di Patrick Zaki è stata promossa una nuova iniziativa nazionale da parte di Amnesty International per supportare, sostenere e diffondere la rich ...