Umbria in ginocchio per la variante Covid brasiliana (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Imperiali L'Umbria è colpita simultaneamente da due varianti del Covid: la brasiliana e l'inglese Non tutte le regioni italiane stanno tornando alla normalità. L'Umbria, al contrario, rischia di essere messa in ginocchio simultaneamente da due varianti del Covid: la brasiliana e l'inglese. Il contagio è iniziato a Perugia per poi espandersi in tutti i 64 comuni della regione, costringendo la governatrice a dichiarare zona rossa. Sono stati messi sotto stretta restrizione ben 675mila cittadini. A far partire il sospetto che qualcosa non andasse e che potessero esistere delle varianti è stato il contagio, nonostante già avessero contratto il Covid, di due infermieri del reparto di Neurochirurgia. In poco tempo sono risultati ...

