Silvio Garattini | In Italia AstraZeneca è ancora valido | ma bisogna fare in fretta per evitare le varianti

"In Italia il vaccino AstraZeneca è ancora valido, almeno per il momento. bisogna però fare presto prima che le varianti si diffondano. È una corsa contro il tempo". Così Silvio Garattini, farmacologo e fondatore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, commenta all'HuffPost la notizia proveniente dal Sudafrica, dove il governo ha annunciato di aver sospeso temporaneamente la distribuzione del vaccino dell'azienda anglosvedese. Secondo uno studio preliminare dell'ateneo di Oxford e dei ricercatori dell'Università di Witwatersrand, infatti, il prodotto avrebbe un effetto limitato contro la variante sudafricana con un'efficacia molto piccola contro infezioni da lieve a moderata. Tuttavia, gli scienziati hanno ...

