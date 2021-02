Rischio "liberi tutti" dopo il 15 febbraio. Il rebus su chi deve rinnovare i Dpcm (Di lunedì 8 febbraio 2021) Francesca Bernasconi Il 15 febbraio scade il Dpcm che vieta gli spostamenti tra Regioni. Ma se nessuno provvederà a regolare la situazione, dal 16 sarà un "liberi tutti" Per quasi un anno, il governo guidato da Giuseppe Conte ha scandito le vite degli italiani a colpi di Dpcm, imponendo restrizioni, divieti di spostamenti e chiusure. Ma ora che il premier si è dimesso, il Rischio di un "liberi tutti" dalla prossima settimana è alto. Il 15 febbraio, infatti, scade il Dpcm: è questa la data X entro la quale bisognerà varare un nuovo decreto per evitare l'annullamento di tutte le restrizioni. Ma, anche se si riuscisse a varare il documento in una settimana, rimarrebbe il dubbio sulla possibilità di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Francesca Bernasconi Il 15scade ilche vieta gli spostamenti tra Regioni. Ma se nessuno provvederà a regolare la situazione, dal 16 sarà un "" Per quasi un anno, il governo guidato da Giuseppe Conte ha scandito le vite degli italiani a colpi di, imponendo restrizioni, divieti di spostamenti e chiusure. Ma ora che il premier si è dimesso, ildi un "" dalla prossima settimana è alto. Il 15, infatti, scade il: è questa la data X entro la quale bisognerà varare un nuovo decreto per evitare l'annullamento di tutte le restrizioni. Ma, anche se si riuscisse a varare il documento in una settimana, rimarrebbe il dubbio sulla possibilità di ...

