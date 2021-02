Premier League, vittoria con gol lampo del Leeds sul Palace (Di martedì 9 febbraio 2021) Leeds (Inghilterra) - All'Ellan Road di Leeds lo United del Loco Bielsa sistema per 2 - 0 il Crystal Palace nel posticipo della ventitreesima giornata di Premier League. Partita subito indirizzata da ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 febbraio 2021)(Inghilterra) - All'Ellan Road dilo United del Loco Bielsa sistema per 2 - 0 il Crystalnel posticipo della ventitreesima giornata di. Partita subito indirizzata da ...

LEEDS (Inghilterra) - All'Ellan Road di Leeds lo United del Loco Bielsa sistema per 2 - 0 il Crystal Palace nel posticipo della ventitreesima giornata di Premier League. Partita subito indirizzata da Harrison dopo 2'46" di gioco: inserimento nel cuore dell'area e poi col diagonale (deviato) trova la rete dell'1 - 0. Gli ospiti non si fanno mai davvero ...

