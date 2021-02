Premier League, i club potrebbero non concedere i giocatori alle nazionali sudamericane (Di lunedì 8 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sports, le squadre di Premier potrebbero non concedere i loro giocatori alle nazionali per le continue restrizioni causa Covid nel Regno Unito, soprattutto a quelle della Confederazione sudamericana (CONMEBOL), poiché tutti i paesi del continente sono nella cosiddetta “zona rossa” e quindi chiunque dovesse viaggiare dovrebbe effettuare una quarantena obbligatoria di 10 giorni. I giocatori sudamericani in Premier League sono molti: Cavani, Balbuena e Almiron dell’Uruguay, James, Yerri Mina e Sanchez della Colombia, Aguero, Martinez e Lo Celso dell’Argentina e infine Alisson, Ederson, Thiago Silva, Firmino, Richarlison, Gabriel Jesus, Telles e Fabinho del Brasile. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sports, le squadre dinoni loroper le continue restrizioni causa Covid nel Regno Unito, soprattutto a quelle della Confederazione sudamericana (CONMEBOL), poiché tutti i paesi del continente sono nella cosiddetta “zona rossa” e quindi chiunque dovesse viaggiare dovrebbe effettuare una quarantena obbligatoria di 10 giorni. Isudamericani insono molti: Cavani, Balbuena e Almiron dell’Uruguay, James, Yerri Mina e Sanchez della Colombia, Aguero, Martinez e Lo Celso dell’Argentina e infine Alisson, Ederson, Thiago Silva, Firmino, Richarlison, Gabriel Jesus, Telles e Fabinho del Brasile. SportFace.

SkySport : ?? BOTTA TERRIBILE DI FODEN ?? Poker del City in casa del Liverpool ?? Gli HL ?? - sportface2016 : #PremierLeague, i club potrebbero non concedere i giocatori alle nazionali sudamericane - Namekense : Si Messi no va a la Premier League me corto. - infoitsport : Premier League, la piaga del razzismo via social: Tuanzebe nuovamente preso di mira - lucio_massardo : Nella metà bassa della Premier League, questo è uno che può fare la differenza... #LEECRY #LUFC -