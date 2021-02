Ministero dello Sport e Cts dettano le linee guida per la riapertura di palestre e piscine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico apre alla riapertura di palestre e piscine, anche se con regole molto stringenti: lezioni individuali in palestra e 10 metri quadrati a persona in piscina. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Naturalmente tutto dovrà passare per un decreto governativo, ma un’apertura, sul tema, c’è, pur tra mille preoccupazioni. Il Cts scrive: “Si valuta con molta preoccupazione, in questa fase dell’epidemia sostenuta il riscontro potenziale di aggregazioni tra persone all’interno degli impianti Sportivi, soprattutto in ambienti chiusi e confinati. Ma si ritiene particolarmente importante il ritorno alla fruizione delle attività fisiche, soprattutto nei soggetti in età evolutiva e negli individui con patologie croniche e negli anziani, nei quali il benessere psico-fisico ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico apre alladi, anche se con regole molto stringenti: lezioni individuali in palestra e 10 metri quadrati a persona in piscina. Lo scrive la Gazzetta. Naturalmente tutto dovrà passare per un decreto governativo, ma un’apertura, sul tema, c’è, pur tra mille preoccupazioni. Il Cts scrive: “Si valuta con molta preoccupazione, in questa fase dell’epidemia sostenuta il riscontro potenziale di aggregazioni tra persone all’interno degli impiantiivi, soprattutto in ambienti chiusi e confinati. Ma si ritiene particolarmente importante il ritorno alla fruizione delle attività fisiche, soprattutto nei soggetti in età evolutiva e negli individui con patologie croniche e negli anziani, nei quali il benessere psico-fisico ...

