Matthew McConaughey nello spot Doritos come non lo avete mai visto prima (VIDEO)

Damien Chazelle dirige una versione in 2D mai vista prima di Matthew McConaughey per lo spot dei Doritos del Super Bowl. Matthew McConaughey è visibile in un'inedita versione 2D nello spot dei Doritos del Super Bowl e, a quanto pare, solo i Doritos 3D Crunch possono risolvere questa sua peculiare "condizione". La campagna, denominata FlatMatthew, è prodotta da Goodby, Silverstein & Partners e diretta dal regista Damien Chazelle. All'inizio della pubblicità, una versione piatta di McConaughey si lamenta del fatto che non si sente se stesso e che la vita un tempo era più piena. Poi vede Doritos 3D in un distributore automatico, salta dentro, ne ...

