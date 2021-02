Lavoro nero nei vigneti della Marca, doppia operazione delle fiamme gialle (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ben 14 lavoratori irregolari, impiegati nella potatura dei vigneti della Marca, sono stati individuati dai militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Treviso in altrettanti controlli ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ben 14 lavoratori irregolari, impiegati nella potatura dei, sono stati individuati dai militariGuardia di Finanza del comando provinciale di Treviso in altrettanti controlli ...

