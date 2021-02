Juventus Inter | Pirlo recupera Dybala e Ramsey? Novità dalla Continassa

(Di lunedì 8 febbraio 2021)– Domani lasi gioca uno dei tanti traguardi della stagione: la finale di Coppa Italia. Un match che sicuramente sarà molto complicato per Ronaldo e compagni, che ripartiranno dal 2-1 conquistato a San Siro proprio grazie alla doppietta del portoghese. Dunque ladeve accedere alla finalissima di Coppa Italia a tutti i costi. Il tecnico bianconero dovrà essere molto bravo a gestire le energie dei suoi ragazzi in questa fase così delicata della stagione. Con il mese di febbraio davvero ricco di impegni.no? Come riporta “Tuttosport”, ci sono buone notizie per Andrea, perché nell’elenco dei convocati dovrebbe inserire sia ...

La Juventus affronta una grande difficoltà, ben dieci diffidati martedì sera all'Allianz Stadium, contro l'Inter, per il match di ritorno in semifinale di Coppa Italia. Nell'elenco diffidati emergono ... di campionato ha visto la Juventus battere la Roma, grazie alla incredibile capacità di fare gol di Cristiano Ronaldo; il Milan travolgere il Crotone con il gol 500 e 501 di Ibrahimovic; l'Inter... Niente deferimento per Gigi Buffon dopo Inter-Juventus: l'audio della presunta espressione blasfema dopo il goal di Lautaro non è abbastanza chiaro.