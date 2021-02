Draghi: in arrivo nomi e programma per far ripartire il Paese (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, si appresta ad annunciare i nomi del nuovo esecutivo ed il programma con le priorità da affrontare Mario Draghi sembra aver convinto tutti, o quasi. Il nuovo Governo stando al primo giro di consultazioni sarà appoggiato anche da Lega e Movimento 5 stelle. Resta fuori solo Giorgia Meloni alla quale proprio Salvini gli ha detto che questa non è l’ora di “isolarsi“. Si chiude così questo primo round di consultazioni con la prospettiva di una maggioranza ampia, quasi inimmaginabile solo la settimana scorsa. La Lega ha rotto gli indugi e assieme a Forza Italia ha deciso di abbandonare l’opposizione. Il Movimento 5 Stelle è fortemente diviso al suo interno ma a questo punto pare scontato il sì anche a prezzo di qualche defezione. Anche nel Pd si avverte qualche ... Leggi su zon (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Presidente del Consiglio incaricato, Mario, si appresta ad annunciare idel nuovo esecutivo ed ilcon le priorità da affrontare Mariosembra aver convinto tutti, o quasi. Il nuovo Governo stando al primo giro di consultazioni sarà appoggiato anche da Lega e Movimento 5 stelle. Resta fuori solo Giorgia Meloni alla quale proprio Salvini gli ha detto che questa non è l’ora di “isolarsi“. Si chiude così questo primo round di consultazioni con la prospettiva di una maggioranza ampia, quasi inimmaginabile solo la settimana scorsa. La Lega ha rotto gli indugi e assieme a Forza Italia ha deciso di abbandonare l’opposizione. Il Movimento 5 Stelle è fortemente diviso al suo interno ma a questo punto pare scontato il sì anche a prezzo di qualche defezione. Anche nel Pd si avverte qualche ...

