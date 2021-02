Baby George | che rischia di «non essere mai re»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il principe George «potrebbe non essere mai re». Lo sostiene l’esperto reale Clive Irving, autore del libro The Last Queen: How Queen Elizabeth II Saved the Monarchy. Il figlio maggiore del principe William e di Kate Middleton, 7 anni compiuti lo scorso luglio, attualmente è terzo nella linea di successione dietro nonno Carlo e papà William. Quindi un giorno, in teoria, dovrebbe ereditare la corona dal padre.