Avv. Cantamessa: “Lite Ibra-Lukaku? Finirà in nulla di fatto. Vi spiego” (Di lunedì 8 febbraio 2021) L'avvocato Leandro Cantamessa ha parlato così a "Punto Nuovo Sport Show" dell'indagine aperta dalla FIGC dopo la Lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 8 febbraio 2021) L'avvocato Leandroha parlato così a "Punto Nuovo Sport Show" dell'indagine aperta dalla FIGC dopo latra Zlatanhimovic e RomeluPianeta Milan.

PianetaMilan : Avv. #Cantamessa: 'Lite #Ibrahimovic-#Lukaku? Finirà in nulla di fatto. Vi spiego' - AMinghetti : RT @NonEvoluto: Così l'avv #Cantamessa in riferimento al caso #Ibrahimovic e #Lukaku 'Sono due grandi giocatori, con una differenza: il Mil… - LukeRedblack : RT @NonEvoluto: Così l'avv #Cantamessa in riferimento al caso #Ibrahimovic e #Lukaku 'Sono due grandi giocatori, con una differenza: il Mil… - ManuFilippone95 : RT @NonEvoluto: Così l'avv #Cantamessa in riferimento al caso #Ibrahimovic e #Lukaku 'Sono due grandi giocatori, con una differenza: il Mil… - Sergio37075361 : RT @NonEvoluto: Così l'avv #Cantamessa in riferimento al caso #Ibrahimovic e #Lukaku 'Sono due grandi giocatori, con una differenza: il Mil… -