Anticipazioni Beautiful puntata venerdì 12 febbraio 2021

(Di lunedì 8 febbraio 2021)12– Thomas racconta a Steffy tutto quello che ha fatto: Thomas rivela a Steffy il suo piano per far credere a Hope di essere morto, raccontandogli nel dettaglio la storia dell’acido in modo da spingerla ad avere paura. Stefy resta sconvolta e pensa però che a questo punto ha peggiorato la situazione. Eppure suo fratello è convinto che in questo modo potrà avere Hope. Intanto Brooke e Ridge stanno avendo una discussione molto forte. Lei prova a spiegargli perché non gli ha detto niente sulla presunta morte del figlio, dalla sua risposta resta talmente disgustato che con una parola le spegne il sorriso. L'articolo News Programmi Tv.

zazoomblog : Anticipazioni Beautiful puntata lunedì 8 febbraio 2021 - #Anticipazioni #Beautiful #puntata - zazoomblog : Anticipazioni Beautiful puntata martedì 9 febbraio 2021 - #Anticipazioni #Beautiful #puntata - IlSegretoTvSoap : Beautiful, anticipazioni puntate dal 14 al 20 febbraio: Wyatt ha dei sospetti su Sally - zazoomblog : BEAUTIFUL anticipazioni puntata di martedì 9 febbraio 2021 - #BEAUTIFUL #anticipazioni #puntata - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 8 febbraio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Beautiful

soap, trame puntate dal 13 al 19 febbraio 2021 Se in passato Thomas aveva fatto affidamento su Shauna per allontanare la sua matrigna dal padre, ora è Ridge che, deluso ed ...puntate 8 - 14 febbraio Tutto è pronto per una settimana decisiva in. I protagonisti della soap americana continuano ad essere legati a Thomas e a quello che pensa ...Trame settimanali episodi di Beautiful con il livore di Liam nei confronti di Thomas e la sua preoccupazione per la sorte di Douglas.Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda martedì 9 febbraio? Qui sopra una breve anticipazione. Steffy aspetta Thomas in ufficio e nel frattempo ringrazia Liam per quanto fatto alla Forrester ...