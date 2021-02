An: Laboccetta, ‘ricordiamo Tatarella, costruì destra governo’ (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Anch’io oggi, come Maurizio Gasparri, desidero ricordare la figura di Pinuccio Tatarella. E soprattutto il suo pensiero. Una straordinaria personalità politica che manca tantissimo al centrodestra italiano. Un protagonista del Sud Italia che ha saputo costruire una destra di governo”. Lo afferma l’ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Anch’io oggi, come Maurizio Gasparri, desidero ricordare la figura di Pinuccio. E soprattutto il suo pensiero. Una straordinaria personalità politica che manca tantissimo al centroitaliano. Un protagonista del Sud Italia che ha saputo costruire unadi governo”. Lo afferma l’ex deputato di Napoli Amedeo, presidente di Polo Sud. L'articolo CalcioWeb.

diegorispoli : ?? #iltempo #news An: Laboccetta, 'ricordiamo Tatarella, costru destra governo' #ultimora #today @diegorispoli ?… - zazoomblog : An: Laboccetta ricordiamo Tatarella costruì destra governo - #Laboccetta #ricordiamo #Tatarella - TV7Benevento : An: Laboccetta, 'ricordiamo Tatarella, costruì destra governo'... -