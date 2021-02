Terremoto Filippine oggi | forte scossa di magnitudo 6 sull’isola di Mindanao

(Di domenica 7 febbraio 2021) Unadiè stata registrata alle 12:22 ora locale nelle(in Italia erano le 5:22 di, domenica 7 febbraio 2021). Il sisma, di6, è avvenutofilippina dicon epicentro tra Magsaysay e Bansalan. Il servizio di monitoraggio geologico statunitense USGS ha individuato l’ipocentro dela circa 24 chilometri di profondità. Nessuna informazione, al momento, per quel che riguarda danni a persone o cose. Leggi anche >>nelle, potentefa paura: le prime notiziedi ...

UnioneSarda : #Terremoto di magnitudo 6 nelle #Filippine - TitoDiPersio : RT @Adnkronos: #Terremoto di magnitudo 6.3 nelle #Filippine - Vivodisogniebas : RT @Adnkronos: #Terremoto di magnitudo 6.3 nelle #Filippine - Mitramacco : RT @Radio1Rai: ??Forte scossa di #terremoto nel Sud-Est delle Filippine. 6.2 la magnitudo rilevata a 2 chilometri dalla città di Magsaysay,… - Adnkronos : #Terremoto di magnitudo 6.3 nelle #Filippine -

Un forte terremoto di magnitudo 6 ha colpito le Filippine sud-orientali, senza che al momento vi siano notizie di vittime o danni. A registrare la scossa, tra gli altri, il Servizio geologico degli Stati Uniti. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) il sisma ha avuto ipocentro a circa 30 km di profondità. Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata alle 12:22 ora locale (le 5:22 in Italia) sull'isola filippina di Mindanao.