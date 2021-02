NFL – Aaron Rodgers è l’MVP 2020

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 febbraio 2021) Mancano poche ore al Super Bowl LV e alla conclusione della stagione di NFL. Durante la notte di sabato, sono stati annunciati i vincitori dei premi della campagna di quest’anno, tra cui quello di Most Valuable Player of the Year. Èad aggiudicarsi il premio di MVP, in seguito all’incredibile stagione disputata alla guida dell’attacco di Green Bay. Il quarterback dei Packers ha ricevuto 44 voti, piazzandosi davanti a Josh Allen dei Buffalo Bills e a Patrick Mahomes dei Kansas City Chiefs.MVP: quanti titoli ha già vinto il quarterback? Con quello di quest’anno,ha vinto tre titoli di MVP. Il primo titolo arriva al termine della stagione 2011, quando aiuta i suoi Packers a partire con un 13-0, in ...