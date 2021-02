Nasconde la droga nell' auto della vicina che la porta dal meccanico | 18rnne va nel panico e si tradisce per un chilo di marijuana

casertafocus : AVERSA – Bloccato con anfetamina sotto il sedile dell’auto, nasconde anche droga: nei guai un 41enne - statodelsud : Nasconde droga nei faldoni delle fatture, arrestato 33enne - Pino__Merola : Nasconde droga nei faldoni delle fatture, arrestato 33enne - occhio_notizie : Un nascondiglio davvero originale - statodelsud : Saluggia, nasconde droga e aizza cani contro carabinieri: denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Nasconde droga

MAROTTA - Il nascondiglio della? L'auto della vicina di casa. E' la storia di un neomaggiorenne che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Marotta per il possesso di un chilogrammo di marijuana . Ieri mattina l'...19:18:13 La Polizia di Stato di Caser ta ha tratto in arresto, nella giornata di ieri, venerdì 5 febbraio 2021, MARINO Pasquale di anni 41. Gli operatori del Commissariato di P. S. di Aversa , nell'...L’albanese 61enne è finito in manette con altri due pusher stranieri. I carabinieri hanno sequestrato cocaina, hashish e 17mila euro in contanti ...Per il 25enne mandato di cattura internazionale emesso dalla procura. Per la polizia con due connazionali stoccò 42 chili di eroina a Ravenna ...