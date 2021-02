Napoli, Gattuso si gioca tutto con Atalanta e Juventus: lo scenario (Di domenica 7 febbraio 2021) Gennaro Gattuso si gioca il proprio posto sulla panchina del Napoli nelle prossime due sfide contro l’Atalanta in Coppa Italia e la Juventus in campionato Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aspetterà l’esito delle sfide con Atalanta e Juventus prima di prendere una decisione in merito al futuro del tecnico Gennaro Gattuso. Il divorzio a fine stagione sembra inevitabile ma non è da escludere un addio anticipato con un esonero nelle prossime settimane in caso di pessime prestazioni. De Laurentiis è rimasto deluso dalla prestazione della squadra contro il Genoa. Si aspettava una reazione e invece a Marassi, per una serie di errori difensivi, si è concretizzata la settima ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Gennarosiil proprio posto sulla panchina delnelle prossime due sfide contro l’in Coppa Italia e lain campionato Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, il presidente delAurelio De Laurentiis aspetterà l’esito delle sfide conprima di prendere una decisione in merito al futuro del tecnico Gennaro. Il divorzio a fine stagione sembra inevitabile ma non è da escludere un addio anticipato con un esonero nelle prossime settimane in caso di pessime prestazioni. De Laurentiis è rimasto deluso dalla prestazione della squadra contro il Genoa. Si aspettava una reazione e invece a Marassi, per una serie di errori difensivi, si è concretizzata la settima ...

