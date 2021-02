LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna | Serie A basket in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

(Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di UNAHOTELS-Segafredo, match valido per la diciannovesima giornata del campionato LBAA 2020-2021. Il derbyno della Unipol Arena chiude il turno di campionato prima delle Final Eight di Coppa Italia. La Reggiana di coach Antimo Martino è reduce dalla sconfitta in campionato contro la Happy Casa Brindisi di coach Francesco Vitucci, 79-70 dove alla UNAHOTELS non sono bastati i 22 punti di Josh Bostic.è attualmente nona in classifica con 14 punti (record di 7-10). La...

corra_davide : ?? 06/02/2021 ? 15:00 ??? Mapei Stadium, Reggio Emilia ? #Sassuolo ?? Spezia #? #SassuoloSpezia #SerieA ??? LIVE su… - LiveCalabria : L’incontro dei giovani calabresi con il giornalista Dario Laruffa alla sede di Reggio dell'Unione Stampa Cattolica… - CryAntonino : RT @emergency_live: Reggio Emilia, 45enne chiama il 118 ma all'arrivo dell'ambulanza si presenta con la pistola - LiveCalabria : Erasmus Plus: riconoscimento per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il progetto approvato col massimo pu… - Ossmeteobargone : RT @emergency_live: Reggio Emilia, 45enne chiama il 118 ma all'arrivo dell'ambulanza si presenta con la pistola -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Reggio

Calabria Live

Per causa ancora in corso di accertamento un auto è andata a sbattere contro i segnali stradali Incidente stradale poco fa alla rotatoria di Gallico aCalabria . Per cause ancora in corso di ...L'appuntamento sarà dalle ore 10 alle ore 17, in diretta streaming , con traduzionein ... Catania, Ferrara, Genova, Lecce, Modena, Padova, Piacenza,Calabria, Siracusa, Treviso, e ...La Virtus Bologna scenderà in campo oggi alle 20.45 contro Reggio Emilia. Reduce dai due trionfi in Eurocup contro Buducnost e dalla vittoria nell'ultimo turno di Serie A contro Cremona, il sodalizio ...Dove vedere Diretta Sassuolo Spezia Streaming Live Link senza RojaDirecta e TarjetaRojaOnline Gratis: Video Serie A 21a giornata. Alle ore 15:00 italiane di ...