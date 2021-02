La Moviola del CorSport: il rigore su Mario Rui ci poteva stare (Di domenica 7 febbraio 2021) La Moviola del CorSport analizza l’episodio che ha infiammato gli animi di Genoa-Napoli negli ultimi minuti di partita, ovvero il fallo di Scamacca su Mario Rui. Il rigore ci poteva stare, scrive il quotidiano sportivo. “Scamacca sposta Mario Rui in piena area, il rigore ci può stare invece Manganiello non va al Var e ammonisce il giocatore del Napoli per proteste”. Il quotidiano sportivo giudica poi “severa” la decisione dell’arbitro di ammonire Lozano “per il pestone involontario su Zajc”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) Ladelanalizza l’episodio che ha infiammato gli animi di Genoa-Napoli negli ultimi minuti di partita, ovvero il fallo di Scamacca suRui. Ilci, scrive il quotidiano sportivo. “Scamacca spostaRui in piena area, ilci puòinvece Manganiello non va al Var e ammonisce il giocatore del Napoli per proteste”. Il quotidiano sportivo giudica poi “severa” la decisione dell’arbitro di ammonire Lozano “per il pestone involontario su Zajc”. L'articolo ilNapolista.

