Giallo a Bari | cadavere di donna scaricato in strada da un' auto in corsa

20agust : @OhMyTom02 Link sbagliato pardon fkfks - 20agust : @xchocolatemilk Tieni, è cultura questa - Telebari : Bari, il 7 e l’8 febbraio la fontana di piazza Moro si illumina di giallo: sostegno alla campagna ‘Free Patrick Zak… - BariLive : Bari: Free Patrick Zaki: per la liberazione dello studente la fontana di piazza Moro si illumina di giallo - khaledawad74 : RT @saveriolakadima: 1519 giorni senza Giulio. I genitori di #GiulioRegeni:'Magia è 'sentire' che devi guardare verso l'alto e vedi uno str… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Bari

La Gazzetta del Mezzogiorno

Il cadavere di una donna , la cui identità deve essere ancora accertata, è stato rinvenuto in strada questa mattina a. Dalle prime ricostruzioni, sembra che la salma sia stata scaricata da un'auto in corsa , che poi si è allontanata a grande velocità. Leggi anche > È accaduto questa mattina nel quartiere San ...Lo scenario in Puglia sarebbe in miglioramento, al netto dell'incremento dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva, e in linea con il resto d'Italia che è tornato a colorarsi di. Anzi il ...Diciassette regioni in giallo, quattro in arancione, nessuna in rosso e nessuna in bianco. È il nuovo quadro dell’Italia a colori, da lunedì 8 febbraio, sul fronte della lotta alla pandemia, dopo le u ...A Bari i cieli saranno prevalentemente nuvolosi con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi e molto nuvolosi e deboli piogge. Rispetto alla giornata di oggi all’insegna del bel tempo e delle t ...