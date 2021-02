Basta l’autorevolezza del premier? I dubbi di Zecchini

Leggi su formiche

(Di domenica 7 febbraio 2021) Un coro quasi unanime di consensi all’incarico presidenziale di formare un nuovo governo, madell’incaricato per superare le contrapposizioni, che da anni si frappongono alle necessarie misure per la ripresa economica e sociale del Paese? O si tratta di un incarico utile per raffreddare gli animi ed ottenere una breve fase di passaggio al voto degli italiani? In questa semplice domanda sta il quesito di fondo sulla reale funzione di un nuovo governo a guida non politica, ovvero se è in grado di rispondere ai bisogni del Paese, perché è su questo terreno che è franata la precedente maggioranza di governo. Sottostante vi è sempre il quesito se in una grave situazione come l’attuale occorra l’apparente neutralità di “tecnici” al governo, oppure sia indispensabile una marcatura politica per attuare gli interventi necessari. In ...