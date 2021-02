Angelina Jolie vende all’asta un regalo di Brad Pitt | la cifra record di partenza è di 3 4 milioni di dollari Ecco cos’è

(Di domenica 7 febbraio 2021) Neanche il fatto che si tratta di pezzo raro e di grande valore ha trattenutodallo sbarazzarsi di uno dei regali di. L’attrice ha infatti messouno storico quadro firmato Winston Churchill, che – stando a quanto riporta Page Six citando fonti vicine alla famiglia – le è stato regalato anni fa proprio dall’ex marito che “lo ha acquistato nel 2011, dopo aver girato Bastardi Senza Gloria“. Si tratta dell’unico dipinto eseguito da Sir Winston Churchill (1874-1965) durante gli anni della seconda guerra mondiale e donato dall’allora premier britannico al presidente americano Franklin Delano Roosevelt (1882-1945). Il quadro, dal titolo “La torre della moschea Koutoubia“, realizzato nel gennaio 1943, sarà offerto durante la vendita del catalogo ‘Modern British Art’ che avrà ...

E Angelina Jolie ha deciso di venderlo. Il dono. Secondo Page Six, il quadro le sarebbe stato donato dall'ex marito Brad Pitt. Ma si sa, quando un amore finisce, capita spesso d ...Dopo il divorzio, Angelina Jolie ha deciso di vendere all'asta il prezioso regalo ricevuto da Brad Pitt come pegno del suo amore.