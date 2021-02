Addio Leon Spinks | la boxe mondiale è in lutto | morto l' uomo capace di battere Muhammad Alì

(Di domenica 7 febbraio 2021)nel mondo della: è, l'di strappare il titolo dei pesi massimi a Sua MaestàAlì nel 1978. Il pugile americano, da tempo malato di cancro, è scomparso a Las Vegas, aveva 67 anni. Straordinario campione tra i deilettanti (vinse la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Montreal nel 1976 nella categoria dei mediomassimi),fece il salto tra i professionisti nel 1977, dimostrandosi subito ultra-competitivo. Appena pochi mesi dopo, il 15 febbraio del 1978, ecco l'impresa che vale una carriera: a soli 24 anni,sconfigge il favoritissimo Alì, battendolo ai punti in 15 round e conquistando la corona iridata dei pesi massimi. A 36 anni, però, ...

WASHINGTON (Usa) – Lutto nel mondo del pugilato, che piange la morte dell'ex campione dei pesi massimi Leon Spinks. Un titolo strappato il 15 febbraio del 1978 all'altro statunitense Muhammad Ali, all ...Medaglia d'oro a Montreal '76, fresco di professionismo vinse ai punti contro il grande campione dei pesi massimi, che l'anno dopo si riprese la cintura.