Serie B, Frosinone ko con il Venezia. Pari tra Salernitana e Chievo (Di sabato 6 febbraio 2021) Continua il momento negativo del Frosinone che subisce la terza sconfitta nelle ultime sei uscite. Gode il Venezia di Zanetti che sale in settima posizione. I lagunari sbloccano il match al terzo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 febbraio 2021) Continua il momento negativo delche subisce la terza sconfitta nelle ultime sei uscite. Gode ildi Zanetti che sale in settima posizione. I lagunari sbloccano il match al terzo ...

TUTTOB1 : Serie B, 21a giornata: Salernitana e Chievo non si fanno male. Crollano Frosinone e Pescara. Harakiri Brescia. Crem… - sportli26181512 : #SerieB, Frosinone ko con il Venezia. Pari tra Salernitana e Chievo: L'undici di Nesta perde 2-1 allo Stirpe. All'A… - TG24info : Serie B - Frosinone vs #Venezia 1-2, Di Mariano: 'Vittoria importante. Oggi abbiamo dato un segnale' - #TG24.info -… - TUTTOB1 : Serie B, i risultati della 21a giornata: Salernitana e Chievo non si fanno male. Crollano Frosinone e Pescara. Hara… - ILOVEPACALCIO : #SerieB: il #Frosinone scivola fuori dalla zona playoff - la #classifica aggiornata -