Napoli, Vieri attacca De Laurentiis: “Ma che uomo sei? Gattuso è bravo!” (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella ormai classica 'Bobo Tv' su 'Twitch', Christian Vieri ha attaccato apertamente Aurelio De Laurentiis per la gestione Gennaro Gattuso al Napoli Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella ormai classica 'Bobo Tv' su 'Twitch', Christianhato apertamente Aurelio Deper la gestione GennaroalPianeta Milan.

PianetaMilan : .@sscnapoli, #Vieri attacca #DeLaurentiis: 'Ma che uomo sei? #Gattuso è bravo!' - #Napoli - 7Tifoso : RT @larisposta_42: Caro @leleadani il tuo podcast con Cassano, Vieri e Ventola è sempre molto interessante. Ma non condivido, per nulla, la… - thatslibero : RT @larisposta_42: Caro @leleadani il tuo podcast con Cassano, Vieri e Ventola è sempre molto interessante. Ma non condivido, per nulla, la… - cifra73 : RT @larisposta_42: Caro @leleadani il tuo podcast con Cassano, Vieri e Ventola è sempre molto interessante. Ma non condivido, per nulla, la… - mick_napoli_ : Meglio Lukaku via Vieri -