League of Legends, nella LCS è subito FlyQuest: TSM deve arrendersi (Di sabato 6 febbraio 2021) FlyQuest è riuscita subito a riscattare la brutta prestazione fornita nel Lock In, il torneo che ha fatto da “prequel” alla stagione della League of Legends Championship Series (LCS). L’organizzazione esports statunitense ha aperto la stagione regolare della LCS sconfiggendo TSM in 39 minuti. Nonostante il significativo vantaggio in oro di Team SoloMid, FlyQuest è rimasta in partita grazie al controllo della mappa e dei vari obiettivi. Al traguardo dei 32 minuti FlyQuest è riuscita finalmente a ribaltare le sorti dell’incontro, arrivando a catturare Infernal Soul dopo una vittoria decisiva in un combattimento a squadre tre per due. Da quel momento in poi non c’è più stata storia, con il team USA capace di infliggere ulteriori colpi a TSM vincendo diversi combattimenti di squadra. Dal ... Leggi su esports247 (Di sabato 6 febbraio 2021)è riuscitaa riscattare la brutta prestazione fornita nel Lock In, il torneo che ha fatto da “prequel” alla stagione dellaofChampionship Series (LCS). L’organizzazione esports statunitense ha aperto la stagione regolare della LCS sconfiggendo TSM in 39 minuti. Nonostante il significativo vantaggio in oro di Team SoloMid,è rimasta in partita grazie al controllo della mappa e dei vari obiettivi. Al traguardo dei 32 minutiè riuscita finalmente a ribaltare le sorti dell’incontro, arrivando a catturare Infernal Soul dopo una vittoria decisiva in un combattimento a squadre tre per due. Da quel momento in poi non c’è più stata storia, con il team USA capace di infliggere ulteriori colpi a TSM vincendo diversi combattimenti di squadra. Dal ...

