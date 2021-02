Juventus, basta una magia di Cristiano Ronaldo per far crollare la Roma: continua al rincorsa al primo posto (Di domenica 7 febbraio 2021) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus prosegue la sua rincorsa in campionato e mette la freccia sulla Roma. Nell'anticipo della ventunesima giornata di Serie A, i campioni d'Italia superano i giallorossi per 2-0 (gol di Ronaldo e autorete di Ibanez) e si issano al terzo posto, rispondendo all'Inter e in attesa del Milan impegnato domani con il fanalino di coda Crotone. Con Dzeko reintegrato in gruppo ma inizialmente in panchina, Fonseca dà ancora fiducia a Borja Mayoral e la fascia da capitano a Bryan Cristante alla luce della squalifica di Pellegrini. L'avvio giallorosso allo ‘Stadium' è comunque coraggioso ma al 13? è una giocata di Cristiano Ronaldo a stappare la sfida: tocco di Morata, il portoghese dal limite stoppa di suola col destro e, da fermo dal limite ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Laprosegue la suain campionato e mette la freccia sulla. Nell'anticipo della ventunesima giornata di Serie A, i campioni d'Italia superano i giallorossi per 2-0 (gol die autorete di Ibanez) e si issano al terzo, rispondendo all'Inter e in attesa del Milan impegnato domani con il fanalino di coda Crotone. Con Dzeko reintegrato in gruppo ma inizialmente in panchina, Fonseca dà ancora fiducia a Borja Mayoral e la fascia da capitano a Bryan Cristante alla luce della squalifica di Pellegrini. L'avvio giallorosso allo ‘Stadium' è comunque coraggioso ma al 13? è una giocata dia stappare la sfida: tocco di Morata, il portoghese dal limite stoppa di suola col destro e, da fermo dal limite ...

