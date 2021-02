Ho fatto anche cose buone (e belle), come il progetto Anatomia Femminile (Di sabato 6 febbraio 2021) Un anno fa ero nella bolgia. Un anno fa lo eravamo in tanti, nella bolgia, la bolgia per essere tale necessita la presenza di più persone, se no devi essere tipo Lucifero che dice: “il mio nome è Legione, perché siamo moltitudine”. Un anno fa ero nella bolgia, e ero anche piuttosto contento di esserci. Esattamente un anno fa, infatti, eravamo a Sanremo, nel bel mezzo di Attico Monina, eravamo quindi a Sanremo a lavorare come pazzi, cinquantadue ore di diretta in cinque giorni, quasi ottanta ospiti, circa quaranta persone coinvolte in pianta stabile, io, Mattia Toccaceli, i The Loops, Rosa Bulfaro e i ragazzi del Team Mirò, i nostri preziosi fonici, i tecnici di RTL 102,5, l’Orchestra Do Moon di Giuliano Gabriele, Roberto e Federico di F31 coi loro collaboratori, Lilith Primavera e Giuditta Sin, le cantautrici del Festivalino, i tanti ospiti di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Un anno fa ero nella bolgia. Un anno fa lo eravamo in tanti, nella bolgia, la bolgia per essere tale necessita la presenza di più persone, se no devi essere tipo Lucifero che dice: “il mio nome è Legione, perché siamo moltitudine”. Un anno fa ero nella bolgia, e eropiuttosto contento di esserci. Esattamente un anno fa, infatti, eravamo a Sanremo, nel bel mezzo di Attico Monina, eravamo quindi a Sanremo a lavorarepazzi, cinquantadue ore di diretta in cinque giorni, quasi ottanta ospiti, circa quaranta persone coinvolte in pianta stabile, io, Mattia Toccaceli, i The Loops, Rosa Bulfaro e i ragazzi del Team Mirò, i nostri preziosi fonici, i tecnici di RTL 102,5, l’Orchestra Do Moon di Giuliano Gabriele, Roberto e Federico di F31 coi loro collaboratori, Lilith Primavera e Giuditta Sin, le cantautrici del Festivalino, i tanti ospiti di ...

