Formula 1, Szafnauer su Vettel: “Faremo in modo che si diverta ancora a correre, ma non sarà semplice per lui” (Di sabato 6 febbraio 2021) Sebastian Vettel, dopo aver divorziato con la Ferrari, è stato accolto nella scuderia inglese Aston Martin. Il team principal Otmar Szafnauer parla dei suoi obiettivi durante un’intervista a Rtl Deutschland: “Nella scorsa stagione avevamo il potenziale per finire al terzo posto nella classifica costruttori. Penso che la McLaren non sia stata sfortunata tanto quanto noi. Avremmo dovuto concludere dietro a Mercedes e Red Bull. Ecco perché quest’anno ha senso puntare al podio. E magari si potrebbe anche lottare con Mercedes e Red Bull. Qui si lavora in modo diverso, trattiamo i piloti in maniera differente rispetto ai vecchi team. Faremo in modo che si diverta ancora a correre. Era quello che voleva e noi gli daremo l’ambiente e il supporto di cui ha ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Sebastian, dopo aver divorziato con la Ferrari, è stato accolto nella scuderia inglese Aston Martin. Il team principal Otmarparla dei suoi obiettivi durante un’intervista a Rtl Deutschland: “Nella scorsa stagione avevamo il potenziale per finire al terzo posto nella classifica costruttori. Penso che la McLaren non sia stata sfortunata tanto quanto noi. Avremmo dovuto concludere dietro a Mercedes e Red Bull. Ecco perché quest’anno ha senso puntare al podio. E magari si potrebbe anche lottare con Mercedes e Red Bull. Qui si lavora indiverso, trattiamo i piloti in maniera differente rispetto ai vecchi team.inche si. Era quello che voleva e noi gli daremo l’ambiente e il supporto di cui ha ...

