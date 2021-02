Coronavirus | 385 decessi in 24 ore Aumentano gli ingressi giornalieri in terapia intensiva | 144 ieri 132

(Di sabato 6 febbraio 2021) Il bollettino del 6 febbraio Sono 385 le vittime legate alregistrate in Italia nelle ultime 24 ore., 5 febbraio, i nuovierano stati 377, a fronte dei 422 di giovedì 4. Stando al bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile – che fin dall’inizio della pandemia tiene traccia della situazione Covid in Italia – i morti sono in tutto 91.003. Per quanto riguarda i nuovi casi positivi, oggi se ne registrano +13.442 (+14.218, due giorni fa +13.569). Gli attualmente positivi sono in tutto 427.034 ( –2.084 rispetto a). La situazione negli ospedali italiani Per quanto riguarda le terapie intensive, oggi sono 2.110 i posti occupati (2.142), di cui 144 nuovi132). I ricoveri ...

