Beautiful | anticipazioni 7 febbraio | Hope riceve uno shock dopo la scomparsa di Thomas

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 6 febbraio 2021): ecco come si concluderà la soap questa settimana. Brooke sta accanto a Ridgela morte disi sente in colpa per Douglas Sarà ancora il discorso sua farla da padrone in ““. Nella puntata di domenica, vedremo che Brooke starà vicino a Ridge, il quale ormai pensa davvero che il figlio non ci sia più, mentresarà ancora scossa per ciò che è successo. La ragazza avrà dei rimorsi per aver privato il piccolo Douglas dell’unico genitore che gli era rimasto e vorrebbe avvisare tutta la famiglia Forrester, ma Brooke la fermerà, suggerendole di pensare bene al da farsi. Quinn verrà a sapere die domanderà a Ridge e a Steffy di aggiornarla sulla ...