Atlantia dà altro tempo a Cdp per Autostrade (Di sabato 6 febbraio 2021) Prorogato al 24 febbraio il termine per presentare un'offerta. "Ma deve essere vincolante e senza condizioni" Leggi su quotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Prorogato al 24 febbraio il termine per presentare un'offerta. "Ma deve essere vincolante e senza condizioni"

DaniloToninelli : Per capire il grado di restaurazione in atto in Italia basta guardare il balzo di oggi in borsa del titolo Benetton… - emilianocroce : RT @DaniloToninelli: Per capire il grado di restaurazione in atto in Italia basta guardare il balzo di oggi in borsa del titolo Benetton-At… - lucy281292 : RT @DaniloToninelli: Per capire il grado di restaurazione in atto in Italia basta guardare il balzo di oggi in borsa del titolo Benetton-At… - StivanVolf : RT @DaniloToninelli: Per capire il grado di restaurazione in atto in Italia basta guardare il balzo di oggi in borsa del titolo Benetton-At… - mov5stel : RT @DaniloToninelli: Per capire il grado di restaurazione in atto in Italia basta guardare il balzo di oggi in borsa del titolo Benetton-At… -

Ultime Notizie dalla rete : Atlantia altro Atlantia dà altro tempo a Cdp per Autostrade

Prorogato al 24 febbraio il termine per presentare un'offerta. "Ma deve essere vincolante e senza condizioni"

Ok di Atlantia ai termini di Cdp "Aspettiamo offerta definitiva"

... favorito anche dall'imminente cambio di governo, e ha brindato alla proroga dell'offerta permettendo ad Atlantia di mettere a segno un altro rialzo: +1,34% a 15,88 euro.

Atlantia dà altro tempo a Cdp per Autostrade QUOTIDIANO.NET Atlantia dà altro tempo a Cdp per Autostrade

Altre due settimane e mezzo di tempo a Cdp e soci per completare la due diligence e formulare l’offerta per Aspi. Che però questa volta deve essere quella definitiva. Lo ha deciso il consiglio di ammi ...

Ok di Atlantia ai termini di Cdp "Aspettiamo offerta definitiva"

Il cda della holding accetta la proroga al 24 febbraio ma chiede un'operazione senza condizioni. Il nodo prezzo ...

Prorogato al 24 febbraio il termine per presentare un'offerta. "Ma deve essere vincolante e senza condizioni"... favorito anche dall'imminente cambio di governo, e ha brindato alla proroga dell'offerta permettendo addi mettere a segno unrialzo: +1,34% a 15,88 euro.Altre due settimane e mezzo di tempo a Cdp e soci per completare la due diligence e formulare l’offerta per Aspi. Che però questa volta deve essere quella definitiva. Lo ha deciso il consiglio di ammi ...Il cda della holding accetta la proroga al 24 febbraio ma chiede un'operazione senza condizioni. Il nodo prezzo ...