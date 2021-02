Toscana ancora gialla | lo comunica Giani su Facebook Zona rossa a Chiusi

FirenzePost : Toscana ancora gialla: lo comunica Giani su Facebook - amiatanews : ASL Toscana SE. Coronavirus: +129 positivi (1.782 tamponi), +61 negativi. Ancora decessi. Guarigioni sull’Amiata e… - GazzettadiSiena : L'annuncio di Giani - BiasioDonatella : @mirianagrassi1 Alba stupenda! Toscana bella sempre! Quest'alba, ancora invernale, ne è la prova! - 29luglio1971 : RT @qn_lanazione: Il #Covid in #Toscana 703 nuovi casi e 16 morti. Il bollettino di venerdì #5febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana ancora

...si inserirebbe in un contesto in cui l'incidenza di base èmolto elevata e sono... Tutte le altre regioni sono sotto il valore soglia di 1, con l'Abruzzo eal limite, ...Medicivittime tra i medici italiani durante la pandemia di Covid - 19: in totale, sono 310. ...- Oggi i nuovi casi di Covid 19 registrati insono 703 su 16.946 test di cui 10.Ho appena parlato con il ministro Roberto Speranza, abbiamo concertato che resteremo per la quinta settimana consecutiva in zona gialla, afferma Giani ...Peggiora il quadro del contagio da Covid in Italia: in base alla bozza del monitoraggio settimanale di Iss-Ministero della Salute (clicca qui per scaricare il documento in ...