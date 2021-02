Inzaghi: “Un piacere ritrovare Ranieri, ma il Benevento non può permettersi altri passi falsi” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha presentato così la gara contro la Sampdoria in conferenza stampa: Come sta Iago Falque?“Secondo me è in grado di giocare almeno per un tempo, sono molto contento della settimana che ha fatto e sarà un calciatore importantissimo in questo girone di ritorno. Devo solo decidere se farlo partire dall’inizio o schierarlo nell’ultima mezzora per sfruttare le sue ottime qualità. Già a Milano volevo gettarlo nella mischia, poi la partita si è messa in un certo modo e ho preferito risparmiare i diffidati”. Le statistiche dicono che Inzaghi ha fatto spesso male alla Sampdoria…“Innanzitutto mi fa piacere ritrovare Ranieri, ho letto le dichiarazioni che ha rilasciato a livello nazionale e ha elogiato il Benevento e il mio operato. Lo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 febbraio 2021) Filippo, tecnico del, ha presentato così la gara contro la Sampdoria in conferenza stampa: Come sta Iago Falque?“Secondo me è in grado di giocare almeno per un tempo, sono molto contento della settimana che ha fatto e sarà un calciatore importantissimo in questo girone di ritorno. Devo solo decidere se farlo partire dall’inizio o schierarlo nell’ultima mezzora per sfruttare le sue ottime qualità. Già a Milano volevo gettarlo nella mischia, poi la partita si è messa in un certo modo e ho preferito risparmiare i diffidati”. Le statistiche dicono cheha fatto spesso male alla Sampdoria…“Innanzitutto mi fa, ho letto le dichiarazioni che ha rilasciato a livello nazionale e ha elogiato ile il mio operato. Lo ...

