Governo, Zingaretti: Draghi dovrà delimitare il perimetro della maggioranza (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il presidente incaricato Mario Draghi 'dovrà fare sintesi su programma e contenuti e delimitare il perimetro della maggioranza, noi diremo la nostra'. E' quanto afferma il segretario del Pd, Nicola ...

