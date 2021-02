Giorno del Ricordo: tutte le iniziative in programma a Bergamo (Di venerdì 5 febbraio 2021) In occasione del Giorno del Ricordo 2021, istituito nella giornata del 10 febbraio (legge n.92 del 30/03/2004) con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato di Bergamo dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ha realizzato un programma di iniziative dedicate. Nel rispetto delle norme anti Covid previste nel DPCM del 14/01/2021 e precedenti, alle cerimonie istituzionali non è consentita la presenza di pubblico. Il momento delle 10 al Parco delle Rimembranze in Rocca verrà trasmesso in diretta Facebook ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 febbraio 2021) In occasione deldel2021, istituito nella giornata del 10 febbraio (legge n.92 del 30/03/2004) con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e dile vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato didell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ha realizzato undidedicate. Nel rispetto delle norme anti Covid previste nel DPCM del 14/01/2021 e precedenti, alle cerimonie istituzionali non è consentita la presenza di pubblico. Il momento delle 10 al Parco delle Rimembranze in Rocca verrà trasmesso in diretta Facebook ...

